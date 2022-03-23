«Танцы с бубнами»: Россиянам рекомендовали не вкладываться в ипотечный «котлован»

Изменение ставок по ипотеке связано с желанием властей спасти строительную отрасль, однако гражданам, попавшим в «турбулентность», пока не до ипотеки, сказала НСН Ирина Радченко.

Ипотека сейчас несет большие риски для россиян, поэтому лучше вкладываться во «вторичку» вместо «покупки котлована», сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее президент РФ Владимир Путин согласился с предложением повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12% годовых. Ставки по семейной (6%), сельской (3%) и дальневосточной (2%) ипотеке будут сохранены.

Путин поддержал предложение поднять ставку по льготной ипотеке до 12%
«Людям сейчас явно не до улучшения жилищных условий. Плюс, я хочу напомнить, что речь идет исключительно о покупке новостроек, то есть вы покупаете не квартиру, а инвестируете и несете все риски, связанные с тем, достроит застройщик или разорится. Поэтому я не вижу сейчас ни одного малейшего резона, зачем гражданам «вкладываться в котлован», да еще и с ипотекой, зачем брать на себя такие риски», - сказала Радченко.

По его мнению, на фоне проблем никакие «танцы с бубнами» не заставят россиян спасать своими деньгами строительную отрасль.

«Никакие танцы с бубнами вокруг льготной ипотеки не спасут сейчас строительную отрасль, потому что граждане должны думать, прежде всего, о своих доходах. Сейчас слишком большая турбулентность на рынке труда, многие компании закрываются, сотрудников увольняют, еще буквально два-три месяца и все сотрудники, работавшие в иностранных компаниях, могут выйти на рынок труда», - пояснила президент Международной академии ипотеки и недвижимости.

Радченко также посоветовала россиянам «не лезть» сейчас в ипотеку, а искать другие варианты.

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«Это решение (об изменениях ставок по ипотеке – прим. НСН) говорит о том, что деньгами граждан хотят поддержать строительную отрасль. Ипотека – это не улучшение жилищных условий, а помощь строительной отрасли своими деньгами. Отсюда и берутся потом анекдоты про то, что ипотека - это кабала или ярмо. Ну так не лезь, когда явно не та экономическая фаза. Если нужна квартира, бери «вторичку» или арендуй. Так что гражданам надо быть очень осмотрительными», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

Параллельно с ростом ставки по льготной ипотеке на новостройки до 12% годовых повысится сумма кредита до 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а для остальных регионов — до 6 млн рублей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СтроительствоИпотека
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