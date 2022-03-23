«Танцы с бубнами»: Россиянам рекомендовали не вкладываться в ипотечный «котлован»

Ипотека сейчас несет большие риски для россиян, поэтому лучше вкладываться во «вторичку» вместо «покупки котлована», сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее президент РФ Владимир Путин согласился с предложением повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12% годовых. Ставки по семейной (6%), сельской (3%) и дальневосточной (2%) ипотеке будут сохранены.