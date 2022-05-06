Россиянам стали все чаще отказывать в кредитах
В марте 2022 года российские банки отказали в одобрении кредитов 75% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс».
Отмечается, что это произошло из-за резкого роста ставок и постоянных быстрых изменений в экономике. В связи с этим уровень одобрения кредитных заявок в России упал до минимумов 2014 года, составив 25%. По данным источника, больше всего количество одобренных кредитов сократилось в сегментах необеспеченного кредитования.
В то же время в сегменте ссуд на покупку товаров уровень одобрения снизился до 17%. Так, более чем 80% россиян отказали в выдаче такого кредита. При этом заем денег в финансовых организациях на покупку автомобилей одобряли только 32% заявителей, а в ипотечном сегменте уровень одобрения снизился до 59%.
Ранее генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что запрет на выдачу второго и последующих кредитов только усугубит проблему «долговой ямы».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru