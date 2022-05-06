Россиянам стали все чаще отказывать в кредитах

В марте 2022 года российские банки отказали в одобрении кредитов 75% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что это произошло из-за резкого роста ставок и постоянных быстрых изменений в экономике. В связи с этим уровень одобрения кредитных заявок в России упал до минимумов 2014 года, составив 25%. По данным источника, больше всего количество одобренных кредитов сократилось в сегментах необеспеченного кредитования.