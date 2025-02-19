Захарова заверила, что отечественные бренды не променяют «на французские тапки»
Западноевропейские бренды, ушедшие из России, стоит воспринимать не как экономических операторов, а как инструменты, используемые недружественными режимами в гибридной войне против России. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она утверждает, что они ушли с российского рынка по приказу «их хозяев – политических режимов государств-членов ЕС и брюссельской бюрократии».
Решение о потенциальном возвращении западных брендов, как утверждает дипломат, «будут решать профессионалы во всех ветвях власти». Захарова также заверила, что отечественные компании получат гарантии того, что их не променяют «на французские тряпки и итальянские тапки».
В Россию должны вернуться только те бренды, без которых невозможно наладить работу в ряде отраслей, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он выступил против возвращения Zara и других магазинов одежды от Inditex, отметив, что это «угробит» российских дизайнеров.
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