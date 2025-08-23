Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в ЛНР

Пожар произошел в частном доме в Лутугинском районе Луганской Народной Республики, погибли шесть человек. Об этом сообщило МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло в поселке городского типа Успенка. Причины пожара устанавливаются. Тела шести человек обнаружили при тушении здания.

«Среди погибших мальчики 11 и 10 лет», - отметили в МЧС.



На месте инцидента работали семь спасателей и две единицы техники.

Ранее в ЛНР при лесном пожаре в Станично-Луганском округе пострадали одиннадцать человек.

