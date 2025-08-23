Страны НАТО поставили Украине оружия на $50 млрд

Государства НАТО в прошлом году поставили Украине оружия на $50 млрд. Об этом заявил председатель военного комитета блока Джузеппе Каво Драгоне в интервью Corriere della Sera.

По его словам, альянс предоставил 99% от всего объема военной помощи.

«По состоянию на 1 января 2025 года мы уже достигли 33 миллиардов долларов, но к концу года мы будем соответствовать предыдущему показателю; прогнозы весьма оптимистичны», - заявил Драгоне.

НАТО намерена продолжать военную помощь и увеличивать объем поддержки.

Вместе с тем Драгоне указал, что альянс не обсуждает отправку военных контингентов на Украину, это преждевременно, вопрос остается «в зачаточном состоянии».

Ранее комитет Сената США по ассигнованиям заявил об одобрении помощи Украине на $800 млн в 2026 году.

