Путин рассказал, о чем мечтает

Президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли рассказал о своей мечте.

Накануне в ходе мероприятия лидер сообщества студентов «Росатома» Владимир Кузнецов обратился к российскому лидеру, рассказав, что его мечта - быть полезным стране и создать большую семью. Кузнецов подчеркнул, что многие хотели бы узнать, о чем мечтает глава государства.

«О том, чтобы у вас все получилось», - ответил президент.

Путин добавил, что это его работа и цель.

Ранее российский лидер заявил о надежде на восстановление отношений с США при президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе.

