Путин рассказал, о чем мечтает
Президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли рассказал о своей мечте.
Накануне в ходе мероприятия лидер сообщества студентов «Росатома» Владимир Кузнецов обратился к российскому лидеру, рассказав, что его мечта - быть полезным стране и создать большую семью. Кузнецов подчеркнул, что многие хотели бы узнать, о чем мечтает глава государства.
«О том, чтобы у вас все получилось», - ответил президент.
Путин добавил, что это его работа и цель.
Ранее российский лидер заявил о надежде на восстановление отношений с США при президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе.
