Грузия сократила экспорт вина в Россию до минимума с 2022 года

Россия за первые семь месяцев 2025 года сократила ввоз вина из Грузии до минимума с 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы республики.

За январь-июль компании РФ ввезли грузинского вина на $89,6 млн, за аналогичный период прошлого года - на $121,5 млн. Это самые низкие показатели с 2022 года, тогда импорт составлял $72,2 млн.

Доля России в экспорте Грузии за семь месяцев снизилась до 61,6%, годом ранее она составила 69,7%. В целом поставки вина из республики за границу сократились на 16,7%, до $145,4 млн.

Ранее стало известно, что Россия в июле прекратила импорт грузинского картофеля.

