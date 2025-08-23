Грузия сократила экспорт вина в Россию до минимума с 2022 года
Россия за первые семь месяцев 2025 года сократила ввоз вина из Грузии до минимума с 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы республики.
За январь-июль компании РФ ввезли грузинского вина на $89,6 млн, за аналогичный период прошлого года - на $121,5 млн. Это самые низкие показатели с 2022 года, тогда импорт составлял $72,2 млн.
Доля России в экспорте Грузии за семь месяцев снизилась до 61,6%, годом ранее она составила 69,7%. В целом поставки вина из республики за границу сократились на 16,7%, до $145,4 млн.
Ранее стало известно, что Россия в июле прекратила импорт грузинского картофеля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в ЛНР
- Победитель «Интервидения» получит 30 млн рублей
- В Совбезе ООН 26 августа пройдет срочное заседание по «Северным потокам»
- Грузия сократила экспорт вина в Россию до минимума с 2022 года
- Драги: Иллюзия о весе ЕС в геополитике развеялась
- Морские порты Мариуполь и Бердянск открыли для судов из-за рубежа
- МИД: В секторе Газа остаются 67 россиян и их ближайших родственников
- Буй, Дно, Оса: Стали известны города России с самым коротким названием
- Над территорией России сбили семь беспилотников ВСУ
- ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Сумской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru