«Угробим дизайнеров»: Делягин выступил против возвращения Zara в Россию

«Зачем им сюда возвращаться? Есть какие-то, которым нет замены, но McDonald’s у нас есть прекрасная замена, например. Название «Вкусно - и точка» мне не очень нравится, но после еды там не возникает ощущения кирпича в желудке. Вопрос открытый, смог ли Maag заместить Zara и так далее. Но зачем нам Zara, если появилось дикое количество российских дизайнеров? И это именно благодаря уходу брендов. Некоторые наши дизайнеры появились в магазинах в центре Москвы. Зачем нам гробить теперь своих дизайнеров? Ушли и спасибо», - объяснил Делягин.

По словам депутата, каждая западная компания должна сначала заплатить штраф, а уже потом будет принято решение о возращении.

«Я допускаю, что кто-то нужен. Эти компании должны вернуться, но возместить деньгами моральный ущерб, который нанесли гражданам России. Заплатить за то, что они игнорировали долгое время. Просто передумать не получится. Я допускаю, что какой-нибудь AutoCAD нужен нажим инженерам, тогда да. Но все желающие вернуться сначала платят штраф, который будет установлен нашими судами, а потом мы уже решим, нужны они или нет здесь. Нужно четко разделять, что нам нужно для работы, а что кому-то нужно для прихоти», - заключил собеседник НСН.

Торговые центры предложат Минпромторгу брать с западных брендов гарантированный невозвратный депозит в размере пятилетней аренды, если они захотят вернуться в РФ, заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров «Радиоточке НСН».

