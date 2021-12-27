«Задергали водителей»: Понижение промилле не поможет в борьбе с пьяными ДТП

Истоки проблем с пьяным вождением заключаются в общем уровне злоупотребления алкоголем в России, и уменьшением допустимой доли промилле их не решить, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее вице-премьер РФ, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин заявил, что в России могут пойти на снижение максимально допустимого количества алкоголя в крови водителей. Он назвал севших за руль с одним промилле алкоголя в крови водителей «потенциальными смертниками».