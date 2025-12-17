СМИ: Отзыв Lada Granta связан с возможными проблемами с рулем
«АвтоВАЗ» отзывает 33,5 тысячи Lada Granta из-за потенциальной проблемы с рулевым управлением, сообщает «Коммерсант».
Кампания, объявленная Росстандартом 12 декабря, касается возможного дефекта карданного шарнира рулевого вала. Это может приводить к стукам, люфту руля, а в худшем случае — к его заклиниванию.
В рамках отзыва на сервисах проведут диагностику и при необходимости заменят проблемный узел. «АвтоВАЗ» отказался от комментариев, ранее объясняя подобные проверки работой над улучшением качества.
Для производителя это уже шестая отзывная кампания в 2025 году, но пять предыдущих касались только доустановки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Эксперты считают, что инцидент не повлияет на спрос на самый продаваемый и доступный автомобиль в России.
Ранее владелец Lada Granta отсудил у «Автоваза» 4 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над российскими регионами сбили 94 беспилотника ВСУ
- США полностью запретят въезд гражданам семи стран
- СМИ: Отзыв Lada Granta связан с возможными проблемами с рулем
- В ЦМАКП заявили о риске стагнации экономики РФ в 2026 году
- Минобороны Германии сообщило о поставках на Украину систем ПВО Patriot и IRIS-T
- В Госдуме рассказали о росте декретных и новых выплатах семьям с детьми в 2026 году
- СМИ: Каждое второе предприятие общепита в РФ уходит от проверок качества еды
- В Госдуме предложили ограничить расходы россиян на услуги ЖКУ
- Залужный считает, что после завершения СВО на Украине может начаться гражданская война
- Эксперт рассказал о предстоящей корректировке правил в жилищно-коммунальной сфере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru