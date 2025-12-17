СМИ: Отзыв Lada Granta связан с возможными проблемами с рулем

Кампания, объявленная Росстандартом 12 декабря, касается возможного дефекта карданного шарнира рулевого вала. Это может приводить к стукам, люфту руля, а в худшем случае — к его заклиниванию.

В рамках отзыва на сервисах проведут диагностику и при необходимости заменят проблемный узел. «АвтоВАЗ» отказался от комментариев, ранее объясняя подобные проверки работой над улучшением качества.

Для производителя это уже шестая отзывная кампания в 2025 году, но пять предыдущих касались только доустановки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Эксперты считают, что инцидент не повлияет на спрос на самый продаваемый и доступный автомобиль в России.

Ранее владелец Lada Granta отсудил у «Автоваза» 4 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

