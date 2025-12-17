США полностью запретят въезд гражданам семи стран

США полностью ограничат въезд в страну для граждан семи государств Африки и Азии. Об этом заявили в Белом доме.

Решение приняли «на основе недавнего анализа».

«Вводятся полные ограничения и ограничения на въезд еще для пяти стран... Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии», — отмечается в сообщении.

Также запрет ввели для Лаоса и Сьерра-Леоне. До этого против них действовали частичные ограничения.

Меры вступят в действие 1 января, пишет 360.ru.

Ранее СМИ сообщили, что США прекратили рассматривать иммиграционные запросы иностранцев из 19 государств, в том числе Афганистана, Бурунди, Венесуэлы, Гаити, Ирана, Йемена, Кубы.

