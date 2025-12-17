В Госдуме предложили ограничить расходы россиян на услуги ЖКУ
ЛДПР разработала проект закона, ограничивающий долю расходов на ЖКУ 10% от дохода семьи, сообщают «Известия».
Компенсацию разницы предлагается финансировать из федерального бюджета. Инициатива устанавливает единый для страны порог платежей за жилье и коммунальные услуги. Если семья тратит больше 10% своего совокупного дохода, оставшаяся часть будет покрываться за счет средств федерального центра, перечисляемых в регионы.
Авторы законопроекта указывают на стремительный рост тарифов и критикуют действующий федеральный стандарт в 22% для получения субсидии как завышенный. Глава партии Леонид Слуцкий указал, что текущая ситуация вынуждает граждан, особенно уязвимые категории, отказываться от базовых потребностей ради оплаты счетов. На фоне этого совокупная задолженность населения за ЖКУ достигла 1,2 трлн рублей.
Предложение также призвано устранить региональную дискриминацию, поскольку сейчас льготный порог, например, 10% в Москве или 14% в Петербурге, устанавливается на местном уровне.
Начались серьезные морозы, и проблемы с изношенной инфраструктурой ЖКХ дали о себе знать, заявила НСН председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
