В Госдуме рассказали о росте декретных и новых выплатах семьям с детьми в 2026 году
Пакет мер поддержки семей с детьми будет существенно расширен в 2026 году, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.
По его словам, рост обеспечат как индексация существующих выплат, так и новые инструменты, такие как семейная налоговая льгота. За три года (2023-2026) максимальный размер декретного пособия вырастет в 2,5 раза — с 383 000 до 955 000 рублей. Для студенток, обучающихся очно, с осени 2025 года устанавливается фиксированное пособие в размере прожиточного минимума региона.
Парламентарий подчеркнул, что система стимулирует легальную занятость: для расчета пособия от полного заработка достаточно двух лет официального стажа. Помимо декретных, вырастут единовременные выплаты при рождении ребенка и сумма материнского капитала.
Кроме того, семьи, воспитывающие двух и более детей, смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ через новую налоговую выплату. По мнению депутата, совокупность этих мер направлена на укрепление финансовой устойчивости молодых семей в наиболее затратный первый год жизни ребенка.
Для получения семейной налоговой выплаты, которая будет введена в 2026 году, потребуется подать соответствующее заявление, сообщила ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме рассказали о росте декретных и новых выплатах семьям с детьми в 2026 году
- СМИ: Каждое второе предприятие общепита в РФ уходит от проверок качества еды
- В Госдуме предложили ограничить расходы россиян на услуги ЖКУ
- Залужный считает, что после завершения СВО на Украине может начаться гражданская война
- Эксперт рассказал о предстоящей корректировке правил в жилищно-коммунальной сфере
- Киркоров считает пиаром на его имени объявление в розыск на Украине
- После нападения в подмосковной школе в Госдуме призвали заблокировать шутеры
- Минобороны РФ опубликовало кадры подлодки после заявлений Украины о ее уничтожении
- Лукашенко: Украинцы просто отдали Крым России, за него никто не воевал
- Певица Слава заплакала из-за победы Лурье над Долиной и заявила об отмене запрета на алкоголь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru