В Госдуме рассказали о росте декретных и новых выплатах семьям с детьми в 2026 году

По его словам, рост обеспечат как индексация существующих выплат, так и новые инструменты, такие как семейная налоговая льгота. За три года (2023-2026) максимальный размер декретного пособия вырастет в 2,5 раза — с 383 000 до 955 000 рублей. Для студенток, обучающихся очно, с осени 2025 года устанавливается фиксированное пособие в размере прожиточного минимума региона.

Парламентарий подчеркнул, что система стимулирует легальную занятость: для расчета пособия от полного заработка достаточно двух лет официального стажа. Помимо декретных, вырастут единовременные выплаты при рождении ребенка и сумма материнского капитала.

Кроме того, семьи, воспитывающие двух и более детей, смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ через новую налоговую выплату. По мнению депутата, совокупность этих мер направлена на укрепление финансовой устойчивости молодых семей в наиболее затратный первый год жизни ребенка.

Для получения семейной налоговой выплаты, которая будет введена в 2026 году, потребуется подать соответствующее заявление, сообщила ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

