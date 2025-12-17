Минобороны Германии сообщило о поставках на Украину систем ПВО Patriot и IRIS-T
Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил планы по дальнейшей военной поддержке Украины.
В интервью итальянской газете Corriere della Sera он сообщил, что в 2026 году страна получит из запасов военного ведомства большую партию ракет AIM-9 Sidewinder класса «воздух-воздух».
Писториус подчеркнул последовательность Берлина, напомнив о поставках двух батарей Patriot и уже девятого комплекса ПВО IRIS-T.
Ранее Бундестаг окончательно одобрил федеральный бюджет Германии на 2026 год, который предусматривает выделение 11,5 миллиардов евро на поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
