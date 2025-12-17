Киркоров считает пиаром на его имени объявление в розыск на Украине

«Кто хочет пропиариться сейчас на моем громком имени, в том числе СБУ, они это пытаются сделать хоть как-то», — заявил он. Исполнитель указал, что живет в России, а на Украине он не был давно.

«Но я выступаю на своей территории, в России», – отметил Киркоров.

Артисту инкриминируют нарушение правил въезда и выезда на присоединённые к России территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

