Эксперт рассказал о предстоящей корректировке правил в жилищно-коммунальной сфере

Изменения пройдут в два этапа и затронут кошельки всех жителей страны. Первый этап с 1 января 2026 предполагает незначительное, но повсеместное повышение. Правительство установило общую планку роста совокупного платежа для граждан на уровне 1,7%.

Во время второго, более ощутимого этапа с 1 октября 2026 тарифы начнут расти значительно, но неравномерно по регионам — в диапазоне от 8% до 22%. Это касается абсолютно всех услуг в квитанции. При этом местные власти получат инструмент для гибкого управления: они смогут решить, какая услуга подорожает сильнее, а какая — слабее, но общий рост для жителя региона не превысит его персонального «потолка».

Таким образом, базовая система начислений сохранится, но гражданам стоит готовиться к осенней индексации, масштаб которой будет сильно зависеть от места проживания.

Начались серьезные морозы, и проблемы с изношенной инфраструктурой ЖКХ дали о себе знать, заявила НСН председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

