В ЦМАКП заявили о риске стагнации экономики РФ в 2026 году
Экономический рост России в 2026 году может остановиться или в худшем случае пойти на спад, сообщают «Известия» со ссылкой на мониторинг инфляции Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Тройная угроза — «дорогие» деньги из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ, низкие мировые цены на сырье и сильный рубль. Усилить негатив может и сжатие госрасходов.
Ведомства уже готовятся к худшему: Минэк осенью резко снизил прогноз по ВВП до 1% в 2025 году и 1,3% — в 2026-м. По словам аналитиков, экономике в лучшем случае удастся прибавить 1,3% — но только при условии смягчения денежно-кредитной политики. Если же ставка останется высокой, рост не превысит и 1%.
Ранее стало известно, что россияне массово переходят в режим экономии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
