В ЦМАКП заявили о риске стагнации экономики РФ в 2026 году

Тройная угроза — «дорогие» деньги из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ, низкие мировые цены на сырье и сильный рубль. Усилить негатив может и сжатие госрасходов.

Ведомства уже готовятся к худшему: Минэк осенью резко снизил прогноз по ВВП до 1% в 2025 году и 1,3% — в 2026-м. По словам аналитиков, экономике в лучшем случае удастся прибавить 1,3% — но только при условии смягчения денежно-кредитной политики. Если же ставка останется высокой, рост не превысит и 1%.

Ранее стало известно, что россияне массово переходят в режим экономии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

