Хуснуллин: В России могут снизить допустимое количество алкоголя в крови водителей

В России могут пойти на снижение максимально допустимого количества алкоголя в крови водителей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ, председателя комиссии по безопасности дорожного движения дорожного Марата Хуснуллина.

Эксперт рассказал, что решают 0,3 промилле в крови водителя

По его словам, это поможет улучшить безопасность на трассах и сократить смертность, так как «существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови».

Как отметил вице-премьер, процент аварийности у тех водителей, кто выпил бокал пива «или около того», минимален. «Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови», — уже потенциальные смертники.

С 2018 года в России вступил в силу закон об определении нетрезвого водителя. Согласно ему, определить степень опьянения можно не только путем «продувки» автомобилиста, но и взятия у него крови из поверхностной вены.

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ТЕГИ:ДТПАвтомобилистыМарат ХуснуллинВодители
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