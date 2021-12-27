Хуснуллин: В России могут снизить допустимое количество алкоголя в крови водителей

По его словам, это поможет улучшить безопасность на трассах и сократить смертность, так как «существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови».

Как отметил вице-премьер, процент аварийности у тех водителей, кто выпил бокал пива «или около того», минимален. «Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови», — уже потенциальные смертники.

С 2018 года в России вступил в силу закон об определении нетрезвого водителя. Согласно ему, определить степень опьянения можно не только путем «продувки» автомобилиста, но и взятия у него крови из поверхностной вены.

