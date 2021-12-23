Профильный комитет Совфеда поддержал закон об уголовном наказании для лихачей
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон об уголовном наказании для водителей-лихачей. Об этом сообщает РИА Новости.
Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые вводят уголовную ответственность за агрессивное вождение, будут рассмотрены на заседании 24 декабря.
Законопроект предусматривает санкции за превышение допустимой скорости движения от 60 и более км/ч, выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления водителем, который неоднократно подвергался административному наказанию и лишен прав за любое из подобных правонарушений. Нарушителям грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, до 480 часов обязательных работ либо до двух лет принудительных, или же лишение свободы на срок до двух лет.
Отмечается, что новый закон не будет распространяться на нарушения ПДД, выявленные камерами на дорогах.
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