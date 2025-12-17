Залужный считает, что после завершения СВО на Украине может начаться гражданская война
После завершения боевых действий Украину может ожидать глубокий социальный и политический кризис, сообщает украинское издание «Новости Live» со ссылкой на экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, занимающего в настоящее время пост посла в Великобритании.
По его словам, ключевой проблемой станет реинтеграция в гражданскую жизнь около миллиона человек с оружием и боевым опытом.
Столкнувшись с безработицей, финансовыми трудностями и отсутствием жилья, многие из них могут стать легкой добычей для криминальных группировок или радикальных сил. Это, как подчеркнул дипломат, создаст прямую угрозу внутренней стабильности и может привести к гражданской войне.
Ранее Залужный поддержал идею заключения мира без «полной победы» Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
