СМИ: Каждое второе предприятие общепита в РФ уходит от проверок качества еды

Исследование организации «Общественная потребительская инициатива» выявило тревожную статистику по регионам: в некоторых доля таких «серых» заведений достигает почти 70%. Пропуская обязательную процедуру через подачу уведомления через «Госуслуги» предприниматели избегают подтверждения, что их помещение, оборудование и персонал соответствуют санитарным требованиям. Эксперты видят в этом сознательное действие, которое влечет за собой целый спектр рисков: от производства опасной продукции и найма нелегальных работников до уклонения от налогов.

В обращении в Госдуму общественники подчеркивают, что простая административная процедура становится барьером для недобросовестного бизнеса. В парламенте идею ужесточения регулирования поддерживают, отмечая, что под удар попадут в первую очередь мелкие точки, в то время как крупные сети дорожат репутацией.

