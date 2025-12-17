СМИ: Каждое второе предприятие общепита в РФ уходит от проверок качества еды
Российский общепит массово уходит в «тень»: каждое второе новое кафе или ресторан начинает работу, не уведомив Роспотребнадзор, и остается вне контроля, сообщают «Известия».
Исследование организации «Общественная потребительская инициатива» выявило тревожную статистику по регионам: в некоторых доля таких «серых» заведений достигает почти 70%. Пропуская обязательную процедуру через подачу уведомления через «Госуслуги» предприниматели избегают подтверждения, что их помещение, оборудование и персонал соответствуют санитарным требованиям. Эксперты видят в этом сознательное действие, которое влечет за собой целый спектр рисков: от производства опасной продукции и найма нелегальных работников до уклонения от налогов.
В обращении в Госдуму общественники подчеркивают, что простая административная процедура становится барьером для недобросовестного бизнеса. В парламенте идею ужесточения регулирования поддерживают, отмечая, что под удар попадут в первую очередь мелкие точки, в то время как крупные сети дорожат репутацией.
Ранее стало известно, что мигранты портят еду при доставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
