«Задача - показать народ»: Познер отказался отвечать Михалкову на резкую критику

Кроме того, Михалков обратил внимание на то, что фильм вышел за неделю до поездки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казань. Также режиссер выразил недовольство прежними комментариями Познера о его чувстве отчуждения от русской идентичности. По мнению Михалкова, такие заявления способствуют созданию отрицательного образа России. Познер подчеркнул, что делал фильмы не только про Турцию, а задача цикла заключается в том, чтобы показать страну и народ.

«Я сделал 12 фильмов о разных странах. У меня была задача – показать страну, показать народ», - сказал собеседник НСН.

Ранее Познер снимал фильмы об Англии, Италии, Франции, Германии, Израиле, США, Испании, Японии и странах Северной Европы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

