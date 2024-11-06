«Задача - показать народ»: Познер отказался отвечать Михалкову на резкую критику
Владимир Познер заявил НСН, что не видел программу Никиты Михалкова с критикой в свой адрес.
Телеведущий Владимир Познер отказался комментировать претензии кинорежиссера Никиты Михалкова в свой адрес, признавшись НСН, что пока не смотрел «Бесогон ТВ».
Михалков на «Бесогон ТВ» осудил выход цикла фильмов Познера «Турецкая тетрадь» на «Первом канале». В «Турецкой тетради» Познер берет интервью у нобелевского лауреата по литературе Орхана Памука, который ранее выступил против специальной военной операции на Украине. Михалков напомнил меткое определение Михаила Задорнова, назвавшего телеведущего «гениальным предателем». Познер заявил, что передачу с критикой в свой адрес он не видел.
«Я не видел программу Михалкова, поскольку я был за рубежом, когда она была в эфире. Комментировать то, что я не видел, с чьих-то слов я не стану», - сказал Познер.
Кроме того, Михалков обратил внимание на то, что фильм вышел за неделю до поездки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казань. Также режиссер выразил недовольство прежними комментариями Познера о его чувстве отчуждения от русской идентичности. По мнению Михалкова, такие заявления способствуют созданию отрицательного образа России. Познер подчеркнул, что делал фильмы не только про Турцию, а задача цикла заключается в том, чтобы показать страну и народ.
«Я сделал 12 фильмов о разных странах. У меня была задача – показать страну, показать народ», - сказал собеседник НСН.
Ранее Познер снимал фильмы об Англии, Италии, Франции, Германии, Израиле, США, Испании, Японии и странах Северной Европы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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