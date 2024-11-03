Михалков раскритиковал Познера за высказывания
Российский кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал журналиста Владимира Познера после выхода его фильма «Турецкая тетрадь» на «Первом канале».
Критика кинематографиста прозвучала в его передаче «Бесогон». В ней он обращает внимание на то, что фильм вышел за неделю до поездки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казань. При этом в «Турецкой тетради» журналист берет интервью у нобелевского лауреата по литературе Орхана Памука, который критикует турецкого лидера. Также Михалков возмутился тем, что Памук до этого выступил против специальной военной операции.
Кроме того, Познер был раскритикован за то, что не чувствует себя русским.
Ранее актриса Яна Поплавская заявила, что возвращение журналиста и телеведущего Владимира Познера на «Первый канал» является провокацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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