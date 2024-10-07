Путин и Эрдоган обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке и эскалацию обстановки в регионе. Об этом информирует официальный сайт Кремля.

Кроме того, лидеры двух стран затронули некоторые другие актуальные международные темы и двусторонние вопросы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Эрдоган призвал остановить попытки Израиля распространить свою политику в секторе Газа на Ливан, где он проводит операцию против группировки «Хезболла».

В Кремле сообщили, что Эрдоган в ходе разговора поздравил Владимира Путина с днем рождения. Они также подтвердили договоренность об организации отдельной двусторонней встречи в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани, который пройдёт с 22 по 24 октября.

