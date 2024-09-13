Песков назвал Познера убежденным патриотом своей страны

Журналист Владимир Познер имеет крепкую гражданскую позицию и является патриотом России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал Познера одним из мэтров отечественной журналистики и человеком с «убежденной, последовательной, очень крепкой» гражданской позицией.

«Он может критиковать... какие-то проявления в нашей стране, что абсолютно нормально, но при этом он остается убежденным патриотом своей страны», — подчеркнул Песков.

Ранее Владимир Познер рассказал, что после начала специальной военной операции не принял предложения по работе на Западе, так как условием такой работы было осуждение президента РФ Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости
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