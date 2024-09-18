«И правда, и неправда»: Познер пояснил сообщения о возвращении на «Первый канал»

По его словам, речь идёт не о шоу, а лишь о документальном фильме «Турецкая тетрадь», который посвящён Турции.

Познер уточнил, что проект сдали совсем недавно, однако он пока не получил от «Первого канала» ни подтверждения показа, ни отрицательного ответа.

«Это и правда, и неправда... Сказать, что я этим возвращаюсь на «Первый канал» — это некоторое преувеличение. Но если они покажут этот фильм, значит, я появлюсь на нём», - заключил телеведущий.

Ранее в СМИ появилась информация, что в новом телевизионном сезоне Познер вернётся в эфир «Первого канала» с новым шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

