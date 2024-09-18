«И правда, и неправда»: Познер пояснил сообщения о возвращении на «Первый канал»
Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с «Лентой.ру» заявил, что информация о его возвращении на «Первый канал» является преувеличением.
По его словам, речь идёт не о шоу, а лишь о документальном фильме «Турецкая тетрадь», который посвящён Турции.
Познер уточнил, что проект сдали совсем недавно, однако он пока не получил от «Первого канала» ни подтверждения показа, ни отрицательного ответа.
«Это и правда, и неправда... Сказать, что я этим возвращаюсь на «Первый канал» — это некоторое преувеличение. Но если они покажут этот фильм, значит, я появлюсь на нём», - заключил телеведущий.
Ранее в СМИ появилась информация, что в новом телевизионном сезоне Познер вернётся в эфир «Первого канала» с новым шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru