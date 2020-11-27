Боль и температура. Назван главный недостаток вакцин от COVID-19
Российские вирусологи рассказали в эфире НСН о недостатках и побочных эффектах вакцин от коронавируса.
Главный недостаток вакцин от коронавируса, которые в настоящее время находятся на стадии клинических испытаний в разных странах мира, заключается в необходимости делать инъекцию два раза. Об этом в интервью РИА Новости заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
По ее словам, существует большой риск, что «первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут».
При введении вакцины могут возникнуть побочные явления, рассказал в интервью НСН инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.
«Все вакцины защищают. Кто-то может заболеть. Но вакцины не позволяют развиться тяжелым формам, это надо помнить. Вакцинация обязательно проводится под медицинским контролем. При вакцинации медработник должен проводить обязательный осмотр пациента. Некоторые жалуются на боль в месте введения, припухлость, у некоторых температура повышается. Но все это довольно быстро проходит. Побочные явления могут отличаться. Но у большинства вакцин все в пределах нормы, никаких экстренных случаев», - заявил он.
Сейчас по всему миру испытывают несколько десятков вакцин. Первой в мире была зарегистрирована российская «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи. Утверждается, что ее эффективность достигает 92%. Накануне Российский фонд прямых инвестиций предложил скомбинировать отечественную с вакциной британской компании AstraZeneca. По данным компании, эффективность этой вакцины - 62%. В фонде считают, что комбинирование может иметь важное значение при ревакцинации от COVID-19.
Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в интервью НСН отметила, что делать выводы о вакцине и сравнивать её с аналогами до завершения всего цикла исследований некорректно.
«Сейчас речь идет о предварительных результатах по всем вакцинам - и российским, и иностранным. Но нельзя не отметить, что разработчики AstraZeneca продвинулись дальше, чем наши. Идет третья фаза испытаний, пока не будут проведены полномасштабные исследования, говорить о том, что на кого-то вакцина действует или нет, бесполезно. Нельзя пытаться оценить блюдо в процессе готовки, а она еще не закончена, так что сравнивать некорректно», - утверждает эксперт.
Новосибирский центр «Вектор» 26 ноября приступил к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация населения РФ от COVID-19 планируется с 2021 года, она будет добровольной.
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