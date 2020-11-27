Боль и температура. Назван главный недостаток вакцин от COVID-19

Главный недостаток вакцин от коронавируса, которые в настоящее время находятся на стадии клинических испытаний в разных странах мира, заключается в необходимости делать инъекцию два раза. Об этом в интервью РИА Новости заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, существует большой риск, что «первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут».

При введении вакцины могут возникнуть побочные явления, рассказал в интервью НСН инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Все вакцины защищают. Кто-то может заболеть. Но вакцины не позволяют развиться тяжелым формам, это надо помнить. Вакцинация обязательно проводится под медицинским контролем. При вакцинации медработник должен проводить обязательный осмотр пациента. Некоторые жалуются на боль в месте введения, припухлость, у некоторых температура повышается. Но все это довольно быстро проходит. Побочные явления могут отличаться. Но у большинства вакцин все в пределах нормы, никаких экстренных случаев», - заявил он.