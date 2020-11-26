Преднамеренное получение антител от коронавируса названо ошибкой

При этом он не стал предсказывать, как будет проходить болезнь после преднамеренного заражения коронавирусом, однако он не исключил тяжелые последствия для здоровья.

Ранее стали известны наиболее частые симптомы СOVID-19 у детей, это высокая температура и кашель, у некоторых при коронавирусе встречаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций.

Специфичных симптомов инфекции, как у взрослых, среди детей тоже не отмечается.

