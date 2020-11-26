Преднамеренное получение антител от коронавируса названо ошибкой
Стало известно, почему опасно пытаться специально заразиться COVID-19 ради получения антител, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по биобезопасности Николая Дурманова.
Антитела к коронавирусу появляются или в результате вакцинации или после перенесенной болезни. По словам Дурманова, некоторые полагают, что лучший способ защититься от COVID-19 – специально заразиться, переболеть и получить необходимые антитела. «Может, лучше подождать вакцину? Это более соответствует уровню современной науки», – сказал эксперт.
При этом он не стал предсказывать, как будет проходить болезнь после преднамеренного заражения коронавирусом, однако он не исключил тяжелые последствия для здоровья.
Ранее стали известны наиболее частые симптомы СOVID-19 у детей, это высокая температура и кашель, у некоторых при коронавирусе встречаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций.
Специфичных симптомов инфекции, как у взрослых, среди детей тоже не отмечается.
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