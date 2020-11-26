Преднамеренное получение антител от коронавируса названо ошибкой

Стало известно, почему опасно пытаться специально заразиться COVID-19 ради получения антител, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по биобезопасности Николая Дурманова.

Антитела к коронавирусу появляются или в результате вакцинации или после перенесенной болезни. По словам Дурманова, некоторые полагают, что лучший способ защититься от COVID-19 – специально заразиться, переболеть и получить необходимые антитела. «Может, лучше подождать вакцину? Это более соответствует уровню современной науки», – сказал эксперт.

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При этом он не стал предсказывать, как будет проходить болезнь после преднамеренного заражения коронавирусом, однако он не исключил тяжелые последствия для здоровья.

Ранее стали известны наиболее частые симптомы СOVID-19 у детей, это высокая температура и кашель, у некоторых при коронавирусе встречаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций.

Специфичных симптомов инфекции, как у взрослых, среди детей тоже не отмечается.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирус
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