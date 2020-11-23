«AstraZeneca продвинулась дальше». Российские вакцины от COVID-19 сравнили с западной

Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям оценила в беседе с НСН предварительные результаты испытаний вакцин от коронавируса.

Эффективность вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом, составила 70%. При этом она дешевле вакцин от Pfizer и Moderna, ее легче хранить и транспортировать, пишут британские СМИ. AstraZeneca разработала вакцину всего за 10 месяцев.

Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в интервью НСН отметила, что делать выводы о вакцине и сравнивать её с аналогами до завершения всего цикла исследований некорректно.

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«Сейчас речь идет о предварительных результатах по всем вакцинам - и российским, и иностранным. Но нельзя не отметить, что разработчики AstraZeneca продвинулись дальше, чем наши. Идет третья фаза испытаний, пока не будут проведены полномасштабные исследования, говорить о том, что на кого-то вакцина действует или нет, бесполезно. Нельзя пытаться оценить блюдо в процессе готовки, а она еще не закончена, так что сравнивать некорректно», - утверждает эксперт.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал результаты AstraZeneca «фантастическими». При этом эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 92% заявили в Российском фонде прямых инвестиций, который финансирует проект. Более того, испытание британской вакцины в США останавливали дважды, а в Бразилии умер доброволец. Но разработчики утверждают, что он получил плацебо.

В Великобритании заявляют о намерении получить вакцину в декабре этого года. Власти Соединенного Королевства заявляли, что массовая вакцинация начнётся в стране весной 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ИсследованиеВакцина
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