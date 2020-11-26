Вирусолог назвал побочные эффекты вакцины от COVID-19

Пациенты, прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут им заразиться, но болезнь будет протекать в легкой форме без осложнений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александра Горелова.

Он отметил, что у привитых от коронавируса заболевших не смогут развиться пневмония, поражение сердца, почек, энцефалопатия и другие тяжелые осложнения COVID-19.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что побочные явления у людей, прошедших вакцинацию, не будут опасными.