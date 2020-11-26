Вирусолог назвал побочные эффекты вакцины от COVID-19

Доктор медицинских наук в эфире НСН рассказал, что вакцинация от коронавируса должна проходить под медицинским контролем.

Пациенты, прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут им заразиться, но болезнь будет протекать в легкой форме без осложнений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александра Горелова.

Он отметил, что у привитых от коронавируса заболевших не смогут развиться пневмония, поражение сердца, почек, энцефалопатия и другие тяжелые осложнения COVID-19.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что побочные явления у людей, прошедших вакцинацию, не будут опасными.

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«Все вакцины защищают. Кто-то может заболеть. Но вакцины не позволяют развиться тяжелым формам, это надо помнить. Вакцинация обязательно проводится под медицинским контролем. При вакцинации медработник должен проводить обязательный осмотр пациента. Некоторые жалуются на боль в месте введения, припухлость, у некоторых температура повышается. Но все это довольно быстро проходит. Побочные явления могут отличаться. Но у большинства вакцин все в пределах нормы, никаких экстренных случаев», - заявил он.

Ранее сообщалось, что период массовой вакцинации россиян начнется в 2021 году. Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом в августе. Ее разработали научные сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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