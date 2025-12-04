В Китае произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на национальный сейсмологический центр.

Сейсмособытие произошло в 15.44 (10.44 мск) в уезде Акчи. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Данных о возможных разрушениях или жертвах пока не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло возле Северных Курил, пишет «Свободная пресса».

