Экономист Владимир Гришин в беседе с НСН назвал причины, по которым расходы на покупку лекарств не включены в систему ДМС.
Для введения в России лекарственного страхования понадобится порядка 800 миллиардов рублей, заявил НСН основатель системы Обязательного медицинского страхования в России Владимир Гришин.
Ранее с инициативой введения расходов на покупку лекарств в стандартные пакеты добровольного медицинского страхования (ДМС) выступили аналитики компании Mains Lab. Они провели исследование и сравнили программы ДМС в России, Саудовской Аравии, ОАЭ, ЮАР и Мексике. По данным экспертов, Россия — единственная из этих стран, где страховые программы не покрывают стоимость медикаментов.
«Этим вопросом я занимаюсь давно. Такой эксперимент был в Кировской области, где возмещалась стоимость лекарств, необходимых для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Возмещение было либо гражданину, либо аптечной сети. При этом смертность от болезней системы кровообращения была снижена на треть. По моим расчетам, на лекарственное страхование в 2016 году необходимо было 500 миллиардов рублей, сейчас уже порядка 800 миллиардов рублей. Не распространяется этот опыт из-за того, что необходимо принимать решения по финансам, контролировать ценообразование, логистику и многие аспекты», - пояснил эксперт.
По его словам, пакет, предусматривающий оплату медикаментов, стал бы ещё одним источником средств для страховых компаний.
«Система добровольного медицинского страхования сейчас начала стагнировать в России, потому что необходимы новые пути привлечения средств. И если в корпоративное страхование включить пакет, например, по медикаментам, который оплатят корпорации, фирмы и компании, то это станет ещё одним стабильным источником средств для тех страховых компаний, которые занимаются ДМС. Другое дело, какие лекарства и медикаменты будут включены туда, потому что есть нюансы. Дорогостоящие, как правило, будут исключаться, потому что на этом можно разориться. Препараты по ДМС не смогут охватывать и весь спектр заболеваний», - отметил Гришин.
Он также указал на тот факт, что система ДМС применяется зачастую только для руководства компании.
«Важно понять, что добровольное медицинское страхование применяется зачастую для руководства компании. Это известный факт. Рядовые сотрудники не всегда смогут воспользоваться оплатой лекарств или будут пользоваться услугами только врачей-специалистов, потому что лекарственное обеспечение довольно дорогостоящее во всех странах. А в нашей стране, где ценообразование, скажем так, вольготное, я бы поставил под вопрос перспективу данного предложения с точки зрения его стоимости, номенклатуры препаратов, перечня заболеваний, категории граждан, которые будут этим пользоваться», - добавил эксперт.
Ранее был развеян главный миф россиян о страховке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
