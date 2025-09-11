«Этим вопросом я занимаюсь давно. Такой эксперимент был в Кировской области, где возмещалась стоимость лекарств, необходимых для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Возмещение было либо гражданину, либо аптечной сети. При этом смертность от болезней системы кровообращения была снижена на треть. По моим расчетам, на лекарственное страхование в 2016 году необходимо было 500 миллиардов рублей, сейчас уже порядка 800 миллиардов рублей. Не распространяется этот опыт из-за того, что необходимо принимать решения по финансам, контролировать ценообразование, логистику и многие аспекты», - пояснил эксперт.

По его словам, пакет, предусматривающий оплату медикаментов, стал бы ещё одним источником средств для страховых компаний.

«Система добровольного медицинского страхования сейчас начала стагнировать в России, потому что необходимы новые пути привлечения средств. И если в корпоративное страхование включить пакет, например, по медикаментам, который оплатят корпорации, фирмы и компании, то это станет ещё одним стабильным источником средств для тех страховых компаний, которые занимаются ДМС. Другое дело, какие лекарства и медикаменты будут включены туда, потому что есть нюансы. Дорогостоящие, как правило, будут исключаться, потому что на этом можно разориться. Препараты по ДМС не смогут охватывать и весь спектр заболеваний», - отметил Гришин.