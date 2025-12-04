В Ханты-Мансийске прогремел взрыв на автозаправке

Взрыв прогремел на автомобильной газозаправочной станции в Ханты-Мансийске. Об этом рассказали в окружном главке МЧС.

Инцидент произошел на улице Мира, сообщение о ЧП поступило в 08.55 мск.

«В 8.56 мск к месту вызова были направлены силы и средства МЧС... Подразделения зафиксировали разрушение помещения операторной», – отметили в ведомстве.

Открытого горения не зарегистрировали. В результате ЧП пострадал оператор станции.

