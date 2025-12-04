По словам собеседника НСН, свои новым фильмом он намерен вернуться к разговору о людях профессии в кино. Как добавил Герман-младший, медики заслуживают особого внимания и уважения.

«Сама история выдуманная, но она - результат бесед, довольно большой предварительной работы. Это обобщенный опыт моих разговоров с врачами. Мне кажется, важно снимать о медиках. Это идеалисты, которые верят в свое призвание, жертвуют собой. Мы редко говорим об этом, но у медиков часто бывают сердечные приступы на работе, именно потому, что они думают больше о пациентах, чем о себе. Мне кажется, достоинство, дело, которому ты служишь, призвание - не пустые звуки. Врачи - люди, которые нас спасают, на которых мы надеемся. Они приходят на помощь тогда, когда нам больше всего это нужно. Разговор о медицине как области, в которой работают люди работают по призванию, кажется мне необходимым. В советском кино обращались к этой теме и не только. Есть, к примеру, прекрасный фильм про физиков - "9 дней одного года". Мне кажется, надо вернуться в кино к разговору об искреннем служении профессии», - заметил режиссер.

Ранее режиссер Илья Ермолов, снявший сериалы «Золотое дно» и «Хирург», заявил «Радиоточке НСН», что невозможно все время заниматься эскапизмом и находиться в прошлом, будущем или вымышленной реальности. Нужно пытаться отображать в кино сегодняшний день.

