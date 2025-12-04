Режиссер Герман-младший раскрыл замысел фильма «Метель» про медиков
В советских фильмах много говорили об искреннем служении профессии, и сегодня важно вернуться к этому разговору в кино, сказал НСН Алексей Герман-младший.
Режиссер Алексей Герман-младший в беседе с НСН заявил, что в своем новом фильме поднимет тему искреннего служения профессии, о котором мало говорят в современном кинематографе.
Новый проект режиссера «Метель» представили на питчинге Фонда кино. Фильм расскажет о враче, которой приходится работать на дальнем Севере на крошечной станции скорой помощи. В кастинге картины представлены Юлия Снигирь, Елена Лядова, Евгений Миронов, Сергей Безруков и Лев Зулькарнаев. Как подчеркнул Герман-младший, разработке истории предшествовала долгая предварительная работа.
«По формату это во многом будет фильм-катастрофа. Вся история о станции скорой помощи, которая оказалась в эпицентре природного бедствия. На героях фильма огромная ответственность. В экстремальной ситуации они должны спасти огромное количество жизней. Все дорогие занесены, и к ним не может доехать помощь. Вертолеты недолетают из-за нелетной погоды. Я бы хотел, чтобы это кино сочетало в себе, с одной стороны, живой, трогающий людей эмоционально, сюжет, а с другой стороны говорило бы о важных вещах. У нас есть консультанты, нас поддерживают выдающиеся врачи. Еще много раз будем проходить сценарий, чтобы все было достоверно», - рассказал он.
По словам собеседника НСН, свои новым фильмом он намерен вернуться к разговору о людях профессии в кино. Как добавил Герман-младший, медики заслуживают особого внимания и уважения.
«Сама история выдуманная, но она - результат бесед, довольно большой предварительной работы. Это обобщенный опыт моих разговоров с врачами. Мне кажется, важно снимать о медиках. Это идеалисты, которые верят в свое призвание, жертвуют собой. Мы редко говорим об этом, но у медиков часто бывают сердечные приступы на работе, именно потому, что они думают больше о пациентах, чем о себе. Мне кажется, достоинство, дело, которому ты служишь, призвание - не пустые звуки. Врачи - люди, которые нас спасают, на которых мы надеемся. Они приходят на помощь тогда, когда нам больше всего это нужно. Разговор о медицине как области, в которой работают люди работают по призванию, кажется мне необходимым. В советском кино обращались к этой теме и не только. Есть, к примеру, прекрасный фильм про физиков - "9 дней одного года". Мне кажется, надо вернуться в кино к разговору об искреннем служении профессии», - заметил режиссер.
Ранее режиссер Илья Ермолов, снявший сериалы «Золотое дно» и «Хирург», заявил «Радиоточке НСН», что невозможно все время заниматься эскапизмом и находиться в прошлом, будущем или вымышленной реальности. Нужно пытаться отображать в кино сегодняшний день.
