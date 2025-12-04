Внебиржевой курс доллара упал до 76 рублей впервые с мая 2023 года
4 декабря 202510:39
Внебиржевой курс доллара снизился до 76 рублей, следует из данных торгов.
Американская валюта достигла такого уровня впервые с 11 мая 2023 года.
Согласно данным торгов, расчетный курс доллара в 10.14 мск составил 76,49 рубля. Минутами ранее валюта опускалась до отметки в 76 рублей ровно.
Между тем глава Сбербанка Герман Греф назвал оптимальным для импортеров и экспортеров курс доллара в 98-105 рублей, пишет 360.ru.
