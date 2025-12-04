Американский режиссер Квентин Тарантино поставил на первое место в топе-20 лучших фильмов XXI века картину «Черный ястреб» режиссера Ридли Скотта, сообщает журнал Variety. По словам Тарантино, этот фильм держит в напряжении все 2 часа 45 минут, захватывает и не отпускает. Также к числу лучших картин он причислил «Дюнкерк» Кристофера Нолана и «Полночь в Париже» Вуди Аллена и не только. Герман-младший лишь отчасти согласился с Тарантино.

«"Полночь в Париже" - прекрасный фильм Вуди Аллена, трогательный, точный. "Трудности перевода", который также присутствует в списке, - хороший фильм. "Дюнкерк" при всей технологичности, на мой взгляд, в определенной степени пропагандисткий фильм. Это не означает, что он плохой. "Дюнкерк" - приличная, достойная картина. Однако, на мой взгляд, в определенной степени пропаганда, которая не отвечает на несколько важных исторических вопросов. Хотя технологически картина сделана блестяще. Не уверен насчет "Черного ястреба" в топе. Мне кажется, в американском кинематографе были картины и получше», - отметил режиссер.