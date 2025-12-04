«Были картины и получше!»: Герман-младший оценил рейтинг фильмов от Тарантино

Алексей Герман-младший сказал НСН, что фильм «Черный ястреб» в списке «лучших фильмов по мнению Тарантино» стоило бы заменить другой картиной.

В списке лучших фильмов американского режиссера Квентина Тарантино много большого достойного кино. Однако, к примеру, «Дюнкерк» Кристофера Нолана – технологичная, но пропагандистская картина, заявил в беседе с НСН кинорежиссер Алексей Герман-младший.

Тарантино заявил, что взял паузу в кинематографе минимум до 2026 года

Американский режиссер Квентин Тарантино поставил на первое место в топе-20 лучших фильмов XXI века картину «Черный ястреб» режиссера Ридли Скотта, сообщает журнал Variety. По словам Тарантино, этот фильм держит в напряжении все 2 часа 45 минут, захватывает и не отпускает. Также к числу лучших картин он причислил «Дюнкерк» Кристофера Нолана и «Полночь в Париже» Вуди Аллена и не только. Герман-младший лишь отчасти согласился с Тарантино.

«"Полночь в Париже" - прекрасный фильм Вуди Аллена, трогательный, точный. "Трудности перевода", который также присутствует в списке, - хороший фильм. "Дюнкерк" при всей технологичности, на мой взгляд, в определенной степени пропагандисткий фильм. Это не означает, что он плохой. "Дюнкерк" - приличная, достойная картина. Однако, на мой взгляд, в определенной степени пропаганда, которая не отвечает на несколько важных исторических вопросов. Хотя технологически картина сделана блестяще. Не уверен насчет "Черного ястреба" в топе. Мне кажется, в американском кинематографе были картины и получше», - отметил режиссер.

«Один из тысяч!»: Почему Вуди Аллен не верит в ИИ-режиссеров

По словам собеседника НСН, Тарантино при составлении списка мог руководствоваться разными критериями.

«Думаю, в этом списке есть разная мотивация. Так мне кажется, но я могу ошибаться. Со списком где-то согласен, где-то нет. Это все крупные и хорошо сделанные вещи. У меня, наверное, был бы другой список», - сказал российский режиссер.

Ранее Алексей Герман-младший в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что среди сериалов выбирает разные жанры, и смотрит как хорошую фантастику, так и сатирические комедии. В числе лучших многосерийных проектов он назвал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова о Казани конца 80-х, комедию о суровых буднях Голливуда «Киностудия», фэнтези «Песочный человек» и «Основание».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФильмРежиссер

Горячие новости

Все новости

партнеры