Российский мессенджер «Молния» не сможет заменить Telegram
К деловой коммуникации возникает все больше требований, при этом новый мессенджер в дальнейшем может привлечь и «обычных» пользователей, заявил НСН Арсений Щельцин.
Российский мессенджер «Молния» не планирует заменять Telegram, а будет ориентирован на деловую и трансграничную коммуникацию, заявил НСН гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Российский мессенджер «Молния» будет запущен в начале 2026 года, сообщили представители новой платформы. Задача мессенджера – развитие международного взаимодействия, прежде всего с Китаем: на одной площадке хотят объединить возможности коммуникаций, социальный контент, платежи, трансграничную торговлю и сервисы для бизнеса. Его разработкой занимается компания «Ред софт». Щельцин обрисовал перспективы такой платформы.
«Этот мессенджер имеет возможность занять определенные ниши, учитывая компетенции компании в деловых процессах. Я думаю, что там появятся какие-то уникальные вещи, которые полезны для деловой среды и трансграничного общения, возможно лидерство в тематических нишах. С другой стороны, я не думаю, что есть прямая цель заместить Telegram с точки зрения всех возможностей и всех функций. Telegram – это более широкая среда, которая используется для разных задач, но там не так много делового функционала. Обычные пользователи для взаимодействия делают выбор с учетом доступности нужных контактов. А «Молния» будет иметь успех в определенной среде, может добиться поддержки органов власти с точки зрения привлечения пользователей, поддержки с точки зрения партнерской среды, в вопросах безопасности. А после это может уже перерасти во что-то большее», - рассказал он.
По его словам, к деловой коммуникации возникает все больше требований, при этом новый мессенджер в дальнейшем может привлечь и обычных пользователей.
«Сейчас очень много коммуникаций происходит в мессенджерах с помощью гаджета. Это касается и деловых, и социальных, и трансграничных коммуникаций. К деловым коммуникациям сегодня все больше требований, потому что очень много деловых процессов происходит именно в мобильной среде. Компания «Ред софт» обладает компетенциями и с точки зрения деловых процессов, и процессов, связанных с мобильным гаджетом. У них есть компетенции с точки зрения разработки мобильных систем передачи сообщений. Что касается WhatsApp (принадлежит компании «Meta», признанной экстремистской и запрещенной в РФ), у меня всегда был вопрос, почему он до сих пор работает. Он нарушает наше законодательство. Теперь у нас появляются другие варианты, пользователи смогут выбирать, а разработчики будут прислушиваться к пользователям», - заключил собеседник НСН.
