Путин заявил, что не хочет возвращения России в G8
Президент России Владимир Путин не хочет возвращения страны в «Большую восьмерку» (G8). Об этом политик рассказал в интервью каналу India Today.
Путин отрицательно ответил на соответствующий вопрос. По словам российского лидера, когда-то он сам практически перестал ездить в Группу восьми.
«Мне не очень понятно, почему страны, входящие в G7... называют себя G7. Что там большого-то?» - добавил Путин.
Как отметил президент РФ, доля группы в мировой экономике год от года сокращается, пишет «Свободная пресса».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Москве больше не интересен формат G8.
