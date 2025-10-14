Функции страховых медицинских компаний должны перейти независимой структуре, которая сможет быть посредником между пациентами и медицинскими организациями, заявил НСН основатель системы Обязательного медицинского страхования в России Владимир Гришин.

Всероссийский союз пациентов призвал президента РФ Владимира Путина и СПЧ вмешаться в действия Минздрава, который поправками об обязательном медицинском страховании (ОМС) предложил передать полномочия страховых медицинских организаций территориальным фондам ОМС, сообщает РБК. Союз считает, что без страховщиков, которые получают комиссию в 1% от объема оказанных услуг, нарушится право граждан на выбор страховой медорганизации, а Минздрав рассчитывает, что исключение страховщиков из системы ОМС приведет к экономии бюджетных средств.

«За 25 лет выстроилась определенная технология, поломать ее за один день не удастся. Нужно, чтобы не пострадали пациенты и чтобы система была прозрачной. Действовать нужно крайне аккуратно, потому что речь идет о предоставлении медицинской помощи и внешнем контроле за ее выполнением. Это миллиард двести миллионов посещений и 25 миллионов госпитализаций в год - огромный массив информации и большое количество нарушений», - заявил Гришин.

Правовой защитой пациентов и внешним контролем должна заниматься независимая организация, считает он. Сейчас эту функцию администраторов и посредников между пациентом и медицинской организацией, проверяя в том числе качество, сроки и объемы оказанной помощи, осуществляют страховые компании. По мнению Гришина, задачи страховщиков можно передать Росздравнадзору.