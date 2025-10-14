Основатель системы ОМС предложил заменить страховщиков Росздравнадзором
Исключение страховых медицинских компаний из системы ОМС должно произойти с сохранением прав пациентов, а пришедшая им на смену структура должна быть независимой и прозрачной, заявил НСН Владимир Гришин.
Функции страховых медицинских компаний должны перейти независимой структуре, которая сможет быть посредником между пациентами и медицинскими организациями, заявил НСН основатель системы Обязательного медицинского страхования в России Владимир Гришин.
Всероссийский союз пациентов призвал президента РФ Владимира Путина и СПЧ вмешаться в действия Минздрава, который поправками об обязательном медицинском страховании (ОМС) предложил передать полномочия страховых медицинских организаций территориальным фондам ОМС, сообщает РБК. Союз считает, что без страховщиков, которые получают комиссию в 1% от объема оказанных услуг, нарушится право граждан на выбор страховой медорганизации, а Минздрав рассчитывает, что исключение страховщиков из системы ОМС приведет к экономии бюджетных средств.
«За 25 лет выстроилась определенная технология, поломать ее за один день не удастся. Нужно, чтобы не пострадали пациенты и чтобы система была прозрачной. Действовать нужно крайне аккуратно, потому что речь идет о предоставлении медицинской помощи и внешнем контроле за ее выполнением. Это миллиард двести миллионов посещений и 25 миллионов госпитализаций в год - огромный массив информации и большое количество нарушений», - заявил Гришин.
Правовой защитой пациентов и внешним контролем должна заниматься независимая организация, считает он. Сейчас эту функцию администраторов и посредников между пациентом и медицинской организацией, проверяя в том числе качество, сроки и объемы оказанной помощи, осуществляют страховые компании. По мнению Гришина, задачи страховщиков можно передать Росздравнадзору.
«Нарушений при оказании медицинской помощи достаточно, много юридических казуистик. Процесс этот довольно сложен, потому что нужно определить нюансы течения заболевания, вопросы диагностики, лечения, применения технологий. Если государство решит передать эту функцию федеральным и территориальным фондам, то необходимо четко понимать, что мы должны обеспечить защиту прав застрахованных. Эту функцию можно передать более-менее независимому Росздравнадзору. Либо это территориальные фонды будут делать в виде аутсорсинга: просто станут заниматься организацией работы, а саму работу уже будут проводить независимые эксперты. Либо третий вариант: этот функционал будет на аутсорсе у страховых компаний», - полагает эксперт.
По словам Гришина, при передаче функционала страховых компаний территориальным фондам расчеты Минздрава на сокращение расходов действительно могут оправдаться.
«Необходимо в любом случае создать структуру, обеспечить технологиями, связью, привлечь экспертов. Возможно, получится сэкономить 30-40%, но затраты тоже будут», - полагает Гришин.
Фармацевтический рынок в России нацелен на суверенитет: сегодня в стране заместили около 60% импортных препаратов, и вскоре эта цифра может дойти до 80%, рассказала ранее НСН исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Основатель системы ОМС предложил заменить страховщиков Росздравнадзором
- «Итальянская забастовка»: Чем грозит россиянам брак без секса
- Трамп предложит Лукашенко снять санкции в обмен на отказ от ядерного арсенала РФ
- Трамп заявил о неприязни к некоторым европейским лидерам
- Лукашенко заявил, что «Томагавки» не решат украинский вопрос
- В Госдуме хотят запретить изъятие единственного жилья в ипотеке
- В ООН заявили, что восстановление Газы обойдется в $70 млрд
- Врач Продеус призвал не упустить питание детей в пубертат
- Педиатр Продеус призвал не менять с ребенком по 12 секций в месяц
- Лукашенко: Минск готов участвовать в инициативе США по миру на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru