Юрист: Идея о платежах безработных за полисы ОМС – неприемлема
Предложенная спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко идея об обязательных платежах в Фонд обязательного медицинского страхования России со стороны трудоспособных, но не работающих граждан неприемлема с точки зрения Налогового кодекса РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на юриста Ярослава Клейменова.
По его словам, это противоречит нормам, которые предписывают учитывать фактическую способность россиян к уплате налога и не допускают дискриминационного характера, исходя из социальных критериев.
Эксперт указал, что взимание страховых взносов с неработающих граждан — это, по сути, налог при отсутствии объекта налогообложения. Инициатива в итоге может вызвать череду банкротств.
Ранее Матвиенко предложила обязать безработных платить за ОМС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
