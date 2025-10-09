Юрист: Идея о платежах безработных за полисы ОМС – неприемлема

Предложенная спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко идея об обязательных платежах в Фонд обязательного медицинского страхования России со стороны трудоспособных, но не работающих граждан неприемлема с точки зрения Налогового кодекса РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на юриста Ярослава Клейменова.

По его словам, это противоречит нормам, которые предписывают учитывать фактическую способность россиян к уплате налога и не допускают дискриминационного характера, исходя из социальных критериев.

Эксперт указал, что взимание страховых взносов с неработающих граждан — это, по сути, налог при отсутствии объекта налогообложения. Инициатива в итоге может вызвать череду банкротств.

Ранее Матвиенко предложила обязать безработных платить за ОМС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Тарас Литвиненко
