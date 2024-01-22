Забайкальский политик заявил о решении направиться в зону спецоперации

Политик, работающий в правительстве региона с 2019 года, пообещал присоединиться к отряду спецназа «Ахмат». К такому решению, по словам Мирхайдарова, его подтолкнуло общение с волонтерами.

«Люди день и ночь думают только об одном — как помочь нашим ребятам на специальной военной операции, приходят вечером домой после работы и до ночи шьют одежду, шьют носилки, плетут сети, делают окопные свечи», — отметил он.

Ранее кандидата в мэры Калининского округа города Краснодара Романа Бигоцкого отправили в зону СВО.

