Забайкальский политик заявил о решении направиться в зону спецоперации
О своем намерении отправиться добровольцем в зону спецоперации России на Украине заявил первый заместитель председателя правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Политик, работающий в правительстве региона с 2019 года, пообещал присоединиться к отряду спецназа «Ахмат». К такому решению, по словам Мирхайдарова, его подтолкнуло общение с волонтерами.
«Люди день и ночь думают только об одном — как помочь нашим ребятам на специальной военной операции, приходят вечером домой после работы и до ночи шьют одежду, шьют носилки, плетут сети, делают окопные свечи», — отметил он.
Ранее кандидата в мэры Калининского округа города Краснодара Романа Бигоцкого отправили в зону СВО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru