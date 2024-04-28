Володин рассказал о вынужденном объединении муниципалитетов в Финляндии после закрытия КПП с Россией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал решение властей Финляндии закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Одним из его результатов, по его мнению, является ухудшение ситуации в приграничных муниципалитетах Финляндии, которые пустеют и объединяются.

МВД Финляндии выступило за продление закрытия границы с Россией

Из-за этого финские власти вынуждены просить у Евросоюза (ЕС) 10 миллиардов евро для финансирования приграничных с РФ районов.

Закрытие КПП на финско-российской границе лишает Финляндию возможности развиваться и процветать. Кроме того, наносит ущерб экономическому сотрудничеству, туристическому потоку и бизнесу.

«Экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание их восточным регионам. Но руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться», – написал спикер Госдумы в Telegram-канале.

По мнению Володина, решение финских властей о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией ничем хорошим для финнов не закончатся.

Ранее Власти Финляндии отказались открывать автотранспортные пункты пересечения на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС. Как говорится в постановлении финского правительства, КПП останутся закрытыми «до дальнейшего уведомления», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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