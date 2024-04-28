Музыкантов группы «Коррозия металла» задержали на гастролях за нацистскую символику

Троих музыкантов группы «Коррозия металла» задержали в Нижнем Новгороде в одном из ночных клубов, сообщает RT со ссылкой на в сообщение ГУ МВД России по Нижегородской области в сети «ВКонтакте».

Лидер «Коррозии металла» сообщил о своем задержании в Москве

В публикации имена нарушителей не указаны.

«57-летний, 19-летний и 42-летний мужчины были доставлены в ОП № 5 УМВД России по г. Нижнему Новгороду, где в отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики...)», – говорится в публикации.

В ходе задержания также изъяли более 20 футболок с запрещенными символами и книги, сообщает пресс-служба МВД России в Нижегородской области.

В полиции напомнили, что задержанным грозит штраф от тысячи до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее лидер трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий в интервью НСН Объяснил, что повышение интереса россиян к рок-музыке связано с верой в мечты на фоне страха и поиском авторитетов для подражания.

«Рок-музыкой и металлом, в том числе, так или иначе интересуются 30-40% россиян, а это около 50 миллионов человек. При этом сейчас не осталось авторитетов ни в музыке, ни в искусстве, попсовая мафия 25 лет уничтожала рок-музыку. Пока не опустился "железный занавес", мы часто ездили на гастроли в скандинавские страны. Для них "Ария" и "Коррозия металла" были, как для российских фанатов Iron Maiden и Motorhead... Искусство вдохновляет человека. Если появляется молодая талантливая рок-группа и добивается успеха, это окрыляет многих людей, не только поклонников рок-музыки», - сказал Паук.

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ФОТО: РИА Новости
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