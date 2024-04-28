В постпредстве России при ООН отреагировали на намеки о взрыве Крымского моста
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на пост посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса, который намекнул на уничтожение Крымского моста. Полянский выразил убеждение в том, что Линкявичюс пожалеет о «подобных оплошностях».
Накануне посол Литвы в Швеции, ранее возглавлявший литовский МИД, Линас Линкявичюс в соцсети X намекнул на готовящийся ракетный удар по Крымскому мосту. Представитель Литвы опубликовал коллаж с фотографиями моста и летящей ракетой.
«Если у кого-то ещё не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, ещё есть время», — сделал пост Линкявичюс.
В связи с этим Полянский напомнил удаленный твит главы МИД Польши Радослава Сикорского, в котором он после диверсии на «Северных потоках» поблагодарил США, напоминает RT.
«Они пожалеют о всех подобных ляпах», – написал Полянский в X.
Ранее британское издание Sun сообщило, что Киев до середины июля 2024 года предпримет попытку разрушить Крымский мост. По информации газеты, Киев может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow для удара по дорожному полотну, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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