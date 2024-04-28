ПВО сбила три беспилотника вблизи нефтебазы в Калужской области
Три беспилотника уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) вблизи нефтебазы, находящейся в городе Людиново Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале 28 апреля.
«Сегодня ночью в 3:40 в районе нефтебазы городе Людиново произошло падение трех БПЛА», – сообщил брянский губернатор.
По его данным, пострадавших и разрушений нет, пишут «Известия».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 28 апреля в российском небе уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается, что над территорией Брянской области сбили девять дронов, по три - над Курской и Калужской областями, два — над Белгородской областью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО сбила три беспилотника вблизи нефтебазы в Калужской области
- ЕС призвал Россию отменить решение по активам компаний Bosch и Ariston
- Верховный суд Украины открыл дело против Рады из-за отмены выборов президента
- Над Стародубским районом Брянской области уничтожили украинский дрон
- Вайнштейна госпитализировали после возвращения в Нью-Йорк
- В Москве выпало больше месячной нормы осадков
- Захарова назвала временными более тщательные проверки на границе
- ФК «Байер» побил рекорд по серии без поражений в XXI веке в Европе
- Полицейский открыл стрельбу в участке на юго-востоке Турции
- В ДТП с грузовиком в Самарской области погибли четыре человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru