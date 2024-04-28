ПВО сбила три беспилотника вблизи нефтебазы в Калужской области

Три беспилотника уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) вблизи нефтебазы, находящейся в городе Людиново Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале 28 апреля.

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«Сегодня ночью в 3:40 в районе нефтебазы городе Людиново произошло падение трех БПЛА», – сообщил брянский губернатор.

По его данным, пострадавших и разрушений нет, пишут «Известия».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 28 апреля в российском небе уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается, что над территорией Брянской области сбили девять дронов, по три - над Курской и Калужской областями, два — над Белгородской областью.



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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУКалужская ОбластьБелгородская областьКурская ОбластьБрянская ОбластьБеспилотники

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