ПВО сбила три беспилотника вблизи нефтебазы в Калужской области

«Сегодня ночью в 3:40 в районе нефтебазы городе Людиново произошло падение трех БПЛА», – сообщил брянский губернатор.

По его данным, пострадавших и разрушений нет, пишут «Известия».



Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 28 апреля в российском небе уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается, что над территорией Брянской области сбили девять дронов, по три - над Курской и Калужской областями, два — над Белгородской областью.





