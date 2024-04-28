Кимаковский: Обнаружены тела со следами пыток в освобождённой Авдеевке

По его словам, в ходе разминирования Авдеевки российские саперы обнаружили захоронения гражданских лиц. У погибших людей руки были связаны за спиной, а ноги перевязаны скотчем. Сами захоронения были сделаны в спешке.



«Не буду подробности раскрывать. Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки», - заявил Кимаковский в беседе с ТАСС.



Он отметил, что обнаруженные тела свидетельствуют о жестоком обращении с мирным населением в Авдеевке, которая недавно была освобождена от украинских формирований.

Ранее в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщалось том, что находящиеся на Украине российские военнопленные подвергались пыткам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





