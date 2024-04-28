В украинских областях объявили воздушную тревогу и прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины произошли взрывы и была объявлена воздушная тревога.
В Хмельницкой области на западе Украины произошли взрывы, сообщил украинский «24-й канал».
Ранее в ночь на 28 апреля сообщалось о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
Кроме того, воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях Украины, согласно данным официального ресурса для оповещения граждан. Также, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины и в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Запорожской и Херсонской областей РФ.
Телеканал ТСН также сообщил о взрывах в Николаеве.
Ранее российские силы в рамках спецоперации продолжили активное продвижение на Донецком направлении. Ожесточенные бои ведутся сразу в нескольких ключевых населенных пунктах, военные корреспонденты докладывают обстановку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru