В украинских областях объявили воздушную тревогу и прогремели взрывы

В нескольких регионах Украины произошли взрывы и была объявлена воздушная тревога.

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В Хмельницкой области на западе Украины произошли взрывы, сообщил украинский «24-й канал».

Ранее в ночь на 28 апреля сообщалось о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Кроме того, воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях Украины, согласно данным официального ресурса для оповещения граждан. Также, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины и в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Запорожской и Херсонской областей РФ.

Телеканал ТСН также сообщил о взрывах в Николаеве.

Ранее российские силы в рамках спецоперации продолжили активное продвижение на Донецком направлении. Ожесточенные бои ведутся сразу в нескольких ключевых населенных пунктах, военные корреспонденты докладывают обстановку.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывыДнепропетровскХарьковУкраина

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