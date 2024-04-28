СМИ: Португалия не собирается выплачивать репарации бывшим колониям

Правительство Португалии не намерено начинать какой-либо процесс, связанный с выплатами репараций за рабство в колониальный период. Об этом сообщает Reuters.

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В кабинете министров Португалии заявили, что в планах правительства – углубление взаимоотношений и уважение исторической правды. При этом у кабмина «нет программы конкретных действий» в связи с выплатами репараций.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Босния и Герцеговина может потребовать репарации и ликвидировать Республику Сербскую, пишет РИА Новости.



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПолитикаВыплатыПортугалия

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