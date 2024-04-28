СМИ: Португалия не собирается выплачивать репарации бывшим колониям

В кабинете министров Португалии заявили, что в планах правительства – углубление взаимоотношений и уважение исторической правды. При этом у кабмина «нет программы конкретных действий» в связи с выплатами репараций.



Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Босния и Герцеговина может потребовать репарации и ликвидировать Республику Сербскую, пишет РИА Новости.





