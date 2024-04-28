Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокусе» Курбоновым задержали его брата

Стало известно, что Джумохона Курбонова, который является 12-м фигурантом по делу о теракте в «Крокусе», задержали вместе с братом. Об этом 28 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника хостела, в котором жили братья.

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«Курбонова задержали вместе с братом», — пояснил сотрудник хостела.

Он также отметил, что брат Курбонова не возвращался в хостел, и администрация не в курсе его местонахождения.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Джумохона Курбонова. Он на время следствия будет находиться в СИЗО до 22 мая. Курбонову предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), передает ТАСС.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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