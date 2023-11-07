Кандидата в мэры Калининского округа Краснодара отправили в зону СВО
Кандидат в мэры Калининского округа города Краснодара Роман Бигоцкий отправлен в зону проведения спецоперации России на Украине. Об этом сообщил портал 93.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
В свою очередь российский политтехнолог Юрий Янкин заявил, что Бигоцкий отбыл в зону СВО еще 30 октября.
Тем временем в мэрии не уточнили, ушел ли чиновник добровольцем или по контракту. За Бигоцким сохранено рабочее место, пост главы Калинино временно займет экс-замглавы сельского округа Вадим Худобин.
По сведению портала, до Бигоцкого в зону спецоперации отправлялись и другие кубанские чиновники. В частности, добровольно туда ушел еще до объявления частичной мобилизации в 2022 году сотрудник регионального Минспорта Сергей Чернов.
Ранее башкирский певец, лауреат музыкальных конкурсов Марсель Фархутдинов отправился на спецоперацию. Он подписал контракт с Минобороны России и служит в мотострелковом полку «Башкортостан». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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