Кандидата в мэры Калининского округа Краснодара отправили в зону СВО

В свою очередь российский политтехнолог Юрий Янкин заявил, что Бигоцкий отбыл в зону СВО еще 30 октября.

Тем временем в мэрии не уточнили, ушел ли чиновник добровольцем или по контракту. За Бигоцким сохранено рабочее место, пост главы Калинино временно займет экс-замглавы сельского округа Вадим Худобин.

По сведению портала, до Бигоцкого в зону спецоперации отправлялись и другие кубанские чиновники. В частности, добровольно туда ушел еще до объявления частичной мобилизации в 2022 году сотрудник регионального Минспорта Сергей Чернов.

Ранее башкирский певец, лауреат музыкальных конкурсов Марсель Фархутдинов отправился на спецоперацию. Он подписал контракт с Минобороны России и служит в мотострелковом полку «Башкортостан». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

